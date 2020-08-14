Власти Москвы выбрали лучшие цифровые решения по адаптации бизнеса к удаленной работе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы подвело итоги открытого конкурса "Инновации против кризиса". Победителями стали девять авторов цифровых решений для адаптации бизнеса к удаленной работе, необходимость в которой возникла в связи с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"В Москве подвели итоги открытого конкурса "Инновации против кризиса". Победителями стали девять авторов цифровых решений для адаптации бизнеса к новым условиям. Теперь их ждет участие в программе продвижения, которая включает размещение в федеральных и городских средствах массовой информации и другие опции", - говорится в сообщении.

Продукты распределили по трем направлениям. В первую категорию вошли решения, помогающие улучшить взаимодействие бизнеса с клиентами, в том числе дистанционное. Во второй оказались проекты, нацеленные на виртуализацию и автоматизацию предпринимательских процессов. А третья категория была посвящена преобразованию традиционных моделей в цифровые.

Всего в конкурсе приняли участие 58 решений, а с 20 мая по 8 августа их мог протестировать любой российский предприниматель. Лучшие решения были выбраны на основе двух критериев - количества заявок от участников тестирования в период проведения конкурса и оценки эффективности сервиса, полученной от предпринимателей.

В число победителей вошел онлайн-сервис рекомендаций по улучшению маркетинговых кампаний, платформа для работы с агентской сетью, облачный сервис для автоматизации, сервис для выставления счетов и система для управления инновациями и идеями.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что начало конкурса пришлось на период самоизоляции. "Старт конкурса "Инновации против кризиса" совпал с периодом самоизоляции, когда предприниматели начали искать решения для быстрого перевода своего бизнеса в режим онлайн. Во время тестирования более 600 российских компаний воспользовались решениями участников конкурса", - рассказал он.