В ЦБ считают, что приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит экономику России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит российскую экономику. Такое мнение высказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на онлайн-конференции, посвященной закону о категоризации инвесторов.

Федеральный закон № 306 (О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации) предусматривает введение тестирования для граждан, желающих проводить операции на фондовом рынке, но не являющихся квалифицированными инвесторами.

"Мы должны ожидать того, что приток средств на рынок розничных инвесторов будет в ближайшее время усиливаться. Это хорошо, поскольку влияет положительно на размер рынка, на его ликвидность, на поддержку отечественной экономики через совершение сделок с бумагами российских эмитентов. В конечном итоге это хорошо для человека, потому что он повышает свои знания, он не только пассивный потребитель, вкладчик, но еще и инвестор, который таким образом становится более подготовленным к возможности зарабатывать и получать доход на фондовом рынке", - сказал он.

ЕГЭ для инвесторов

Однако, по словам Мамуты, чтобы процесс инвестирования не привел к негативным для неквалифицированного инвестора последствиям, в законе предусмотрена процедура тестирования перед началом работы с финансовым инструментом. Он пояснил, что тест будет оценивать, насколько розничный инвестор понимает, какой инструмент приобретает. Тест будет состоять из двух частей: в первую войдут вопросы об опыте работы инвестора с приобретаемым инструментом , во второй части будут вопросы на понимание самого инструмента. Планируется, что прохождение теста займет около 10-15 минут.

"Стандартный тест состоит из двух полей. Первый вид поля - "самооценка", ответ человека на вопрос для себя, каким опытом работы с инструментами он обладает. Второй - "оценка понимания", это уже что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, которое состоит из трех, максимум по сложным инструментам четырех - пяти вопросов, где ты выбираешь из трех позиций одну", - пояснил он.

Мамута добавил, что основные положения закона, включая введение тестирования неквалифицированных инвесторов, вступают в силу 1 апреля 2022 года.

Тестирование можно будет проходить неограниченное количество раз, и результаты действуют бессрочно, если только человек сам не захочет снова пройти процедуру.

"В законе так устроено, что процедура тестирования проходится однократно по виду финансовых инструментов. Человек этот тест прошел по производным финансовым инструментам или маржинальной торговле, он больше не должен его походить. Дальше он пожизненно совершает сделки в любых объемах", - сказал Мамута.

Представитель ЦБ отметил, что многие инвесторы ошибаются неосознанно в силу отсутствия опыта и знаний, думая, что эти знания у них есть.

При этом даже в случае отрицательного результата теста гражданин сохраняет за собой право совершить финансовую операцию при условии, что, тестирование проводилось после подачи поручения на сделку, брокер уведомил клиента о рискованности операции, а клиент заявил о принятии данных рисков и при условии, что сумма сделки с ценной бумагой или производного финансового инструмента не превышает 100 тыс. рублей (или размер сделки не более 1 лота, если лот больше 100 тыс. рублей, либо на минимальную установленную сумму для выдачи инвестиционного пая) , отметил вице-президент НАУФОР Кирилл Зверев.

Порядок проведения теста и список вопросов будут утверждены базовым стандартом. На данный момент НАУФОР совместно с Национальной фондовой ассоциацией и Службой по защите прав инвесторов Банка России ведут работу над таким стандартом.