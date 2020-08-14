Путин поручит Минтрансу выделить деньги на дорогу к моногороду в Архангельской области

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин даст поручение о финансировании ремонта дороги до моногорода Онега, находящегося в 160 км от Архангельска. Об этом глава государства заявил в пятницу на встрече в режиме видеоконференции с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

По словам Цыбульского, 115 км дороги до Онеги находятся в ненормативном состоянии, и в межсезонье населенный пункт - это "практически отрезанная от Архангельска территория". Врио губернатора области попросил на срок от четырех до пяти лет выделить из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на приведение в порядок участка трассы.

"Такое поручение Минтрансу будет дано, а вы с ними проработаете детали", - сказал Путин.

По словам Цыбульского, хорошая, полностью заасфальтированная дорога до города Онега, расположенного на берегу Белого моря, необходима территории для нормального развития. Моногород уже имеет статус территории опережающего развития, что позволяет привлекать инвесторов на выгодные условия, но из-за труднодоступности экономика северо-западной части области остается слаборазвитой.

"Эта дорога связала бы Архангельскую область с Мурманском, сократив на 500 километров дорогу от Мурманска до Архангельска. В дальнейшем она могла бы выйти до Надвоиц. Это было бы первым этапом строительства дороги для соединения с Карелией. И если брать еще и в международной перспективе, это был бы выход на Финляндию, что тоже могло бы для наших экспортеров быть существенным подспорьем", - отметил Цыбульский, добавив, что Онежский район Архангельской области также имеет большой потенциал в развитии туризма.

По информации администрации Архангельской области, моногород Онега входит в состав Арктической зоны РФ. Более 115 км из 160,1 км дороги от Архангельска до него находятся в неудовлетворительном состоянии.