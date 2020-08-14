Власти Архангельской области рассчитывают на рост инвестиций за счет деревообработки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области в 2020-2021 году рассчитывают на рост инвестиций в основной капитал региона за счет появления новых производств в сфере деревообработки. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент обратил внимание Цыбульского на сокращение инвестиций в основной капитал Архангельской области. Он отметил, что это происходит уже не первый год, и попросил пояснить, с чем связана такая динамика.

"Здесь в основном на этом направлении существенную роль сыграла деревообрабатывающая промышленность. Но мы предполагаем, что со следующего года или даже уже в этом году инвестиции в этом направлении будут расти, потому что есть уже серьезные приоритетные проекты стоимостью десятки миллиардов рублей, есть инвесторы, которые готовы это начинать делать, и мы в этом направлении движемся. Поэтому предполагаю, что фактически со следующего года при реализации этих проектов эти инвестиции должны не только вернуться, но и, наверное, начать расти", - сказал Цыбульский, отвечая на вопрос главы государства.

По словам врио губернатора, на рост инвестиций в основной капитал повлияет и работа оборонных предприятий. В частности, "Севмаш" и "Звездочка", по словам Цыбульского, полностью обеспечены заказами до 2027 года.