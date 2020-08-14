Страны ЕС выразили протест США против санкций по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза инициировали консультации с Госдепартаментом США, в ходе которых выразили протест в связи с санкционным давлением Соединенных Штатов на участников проекта газопровода "Северный поток - 2". Эту информацию, которую ранее распространила немецкая газета Welt , подтвердил в пятницу представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Это был неформальный обмен информацией, который страны-члены ЕС провели добровольно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель ЕК напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июле высказал общую позицию ЕС по этому вопросу. "Как говорилось в заявлении Жозепа Борреля, Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США, которые задевают интересы европейских компаний, в том числе в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", поскольку подобные меры идут вразрез с международным правом. ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов", - отметил он.

В четверг газета Welt сообщила, что двадцать четыре государства Европейского союза выразили американскому внешнеполитическому ведомству протест в связи с санкционным давлением США на участников проекта газопровода "Северный поток - 2". По информации ее источников, протест был выражен во время видеоконференции 12 августа. К демаршу не присоединились лишь три страны, какие именно, не уточняется.

"Северный поток -2" и санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода. Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. Также госсекретарь Майкл Помпео говорил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

На минувшей неделе газета Handelsblatt сообщила, что в письме, датированном 5 августа, американские сенаторы пригрозили оператору германского порта Мукран - компании Faehrhafen Sassnitz GmbH - значительными последствиями, если он немедленно не прекратит предоставлять гавань в качестве логистической базы для "Северного потока - 2". Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, и хранятся трубы для этой магистрали.