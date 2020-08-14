Совет директоров "Русагро" рекомендовал направить на промеждуточные дивиденды $25,6 млн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совет директоров агрохолдинга "Русагро" рекомендовал направить на промежуточные дивиденды за 2020 год $25,6 млн, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, которое состоится 18 сентября 2020 года, утвердить выплату $25 млн 560 тыс. 956,88 в качестве промежуточной выплаты дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2020 года", - отмечается в сообщении.

Дивиденды будут выплачены в долларах по официальному курсу ЦБ на дату выплаты. Учитывая, что компания владеет 2 млн 135 тыс. 313 собственных GDR (5 GDR представляют 1 акцию), которые не будут учитываться при выплате дивидендов, "Русагро" направит $0,95 на акцию, или $0,19 на GDR.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 18 сентября 2020 года (экс-дивидендная дата - 17 сентября). Выплаты планируется осуществить 28 октября или ранее.

По итогам первого полугодия 2019 года компания направила на дивиденды 1,684 млрд руб., или $25,555 млн.

Прибыль компании

Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2020 года выросла в 3,1 раза и составила 8 млрд руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период выросла на 8% и достигла 71 млрд 236 млн руб. Валовая прибыль увеличилась на 69% и составила 15,4 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась в 6,1 раза, до 8,9 млрд руб.

Чистый долг компании в первом полугодии уменьшился на 16% в результате погашения кредитов и займов, до 51,6 млрд руб.

В компании также сообщили о том, что чистая прибыль "Русагро" во втором квартале выросла в 5,2 раза, до 4,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 3%, до 38,3 млрд руб., валовая прибыль - на 76%, до 8,2 млрд руб. Операционная прибыль выросла в 3,5 раза, до 5,1 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA компании повысился на 82%, почти до 7 млрд руб. EBITDA margin во втором квартале 2020 года составила 18% против 10% годом ранее.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует продукцию более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в I квартале 2020 года выросла в 3,3 раза - до 3,2 млрд руб.