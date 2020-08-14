В Приморье планируют открыть овощеводческое хозяйство со складом долгосрочного хранения

ТАСС, 14 августа. Компания "Ратимир" планирует открыть в Приморье овощеводческое хозяйство со складом долгосрочного хранения овощей, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), которое сопровождает проект компании.

"Компания "Ратимир" откроет овощеводческое хозяйство в Приморье. В Приморье в последние годы непростая история с овощами. Все производится либо китайским фермерами в самом крае, либо завозится из Китая, Сибири или Центральной части РФ. Наше агентство развивает направление по поддержке проектов по выращиванию, производству и хранению овощей. Так как компания имеет большой опыт продажи своей продукции в Приморском крае, владеет своей торговой сетью, мы понимаем, что этот проект позволит обеспечить регион овощной продукцией по доступным ценам", - цитирует пресс-служба слова представителя АПИ Владимира Шестака.

Агентство произвело поиск подходящих земельных участков для реализации проекта, разработана концепция единого производственно-логистического комплекса. В планах на текущий год - передача под проект земельных участков, проектирование склада хранения. Инвестор также рассчитывает, что сможет воспользоваться налоговыми льготами либо режима ТОР, либо свободного порта, добавили в пресс-службе.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы 20 территорий опережающего развития. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.