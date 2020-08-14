В Малайзии зафиксировали крупнейшее падение ВВП за последние 20 лет

СИНГАПУР, 14 августа. /ТАСС/. Падение ВВП Малайзии во втором квартале стало рекордным за последние 20 лет, превысив 17%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Центробанка и Департамента статистики.

"В первом квартале темпы экономического роста составили 0,7%, однако уже во втором было зафиксировано падение на уровне 17,1%", - указывается в заявлении. "Это стало результатом беспрецедентно строгих ограничительных мер, которые были предприняты из-за пандемии коронавируса как в Малайзии, так и в других странах", - подчеркивается в сообщении.

"По мере снятия карантина и возобновления экономической активности следует ожидать улучшения ситуации", - заявили в Центробанке. Вместе с тем, согласно прогнозам, по итогам года следует готовиться к экономической рецессии на уровне от 3,5 до 5,5%. "Однако в будущем году темпы роста могут составить в пределах 5,5 - 8%", - отмечается в сообщении.