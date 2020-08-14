Белоруссия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в агросфере

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Две страны намерены сотрудничать в реализации проекта индустриального парка международного сотрудничества в районе Цаофэйдянь в китайской провинции Хэбэй. Подписание состоялось в формате видеоконференции.

"Уверен, что соглашение позволит проводить важную работу по взаимовыгодному сотрудничеству между нашими странами, что поможет не только выйти на заключение контрактов по взаимным поставкам продукции, но и проработать варианты инвестиционного сотрудничества и участия в совместных проектах на территории как Китая, так и Беларуси", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. По его словам, соглашение может способствовать организации совместных предприятий по переработке молока и выпуску молочной продукции из белорусского сырья, по выращиванию крупного рогатого скота и производству мясной продукции.

Игорь Брыло отметил, что за первую половину 2020 года экспорт белорусского продовольствия в Китай составил $110,9 млн, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины экспорта (52,5%) составили поставки на китайский рынок мясной продукции, которой за шесть месяцев отгружено более 18 тыс. т на сумму $58 млн. "Мы готовы предложить китайским потребителям высококачественные сыры, масло, йогурты, цельномолочную, мясную и другую продукцию. Сегодня в Беларуси производится свыше 500 видов мясных продуктов и свыше 1,5 тыс. видов молочных продуктов", - отметил Игорь Брыло.