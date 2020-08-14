КНР планирует расширить территории для тестирования цифровой валюты

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Китая планирует в качестве эксперимента внедрить использование цифровой валюты в наиболее развитых регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу Министерством коммерции КНР.

Речь идет о так называемом столичном регионе на северо-востоке страны (города Пекин и Тяньцзинь, а также провинция Хэбэй), районе дельты реки Янцзы на востоке (Шанхай и окрестности), южном регионе Большого залива (провинция Гуандун, а также специальные административные районы КНР - Гонконг и Макао), а также о некоторых других территориях в центральной и западной частях страны. "Народный банк Китая разрабатывает меры по проведению соответствующей политики", - говорится в распространенном документе.

В апреле 2020 года экспериментальное использование цифровой валюты началось в городах Шэньчжэнь, Чэнду, Сучжоу и специальной экономической зоне Сюнъань, расположенной в окрестностях Пекина.

В сентябре прошлого года глава Народного банка Китая И Ган заявил, что работы по выпуску национальной криптовалюты успешно продвигаются. Он отметил, что целью создания цифровой валюты является замещение части денежного агрегата М0, то есть наличности, а не М1 (включает наличность, чеки и банковские вклады до востребования) или М2 (в него входят М0, М1 и срочные вклады). С помощью электронного кошелька для цифровой валюты КНР можно производить платежные и обменные операции, управлять цифровым кошельком, отслеживать транзакции, производить оплату при помощи сканирования QR-кода.