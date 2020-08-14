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Эксперт: электронная виза может увеличить поток иностранцев в Россию на четверть

Это принесет до $3-4 млрд дополнительного дохода, полагает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Электронная виза может увеличить приток иностранных туристов в Россию на 20-25%, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Мы примерно прикидывали, что в связи с введением электронных виз в нормальной ситуации, в условиях не пандемии, увеличение могло быть где-то 20-25% въездного потока, а это дополнительные $3-4 млрд, которые бы Россия получила через въездной туризм", - сказал Игнатьев.

Электронная виза заработает на всей территории страны с 1 января 2021 года. Виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.

Если продолжать внедрять грамотные решения для увеличения въездного туристического потока в Россию, "то неограниченное количество денег с помощью въездного туризма сможет прийти к нам в страну", отметил эксперт.

С января по декабрь 2019 года иностранцы совершили 32,9 млн визитов в Россию, что примерно соответствует уровню 2018 года, при этом количество иностранцев, посещавших Россию с туристическими целями, увеличилось за год на 20,5% и составило 5,1 млн человек, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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