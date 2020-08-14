Оператор системы маркировки выдал более 3 млн кодов маркировки на обувь в Белоруссии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Оператор маркировки в РФ - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - выдал Белоруссии более 3 млн цифровых кодов маркировки обуви для экспорта на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба ЦРПТ.

"Оператор российской системы маркировки "Честный знак" уже предоставил оператору национальной системы маркировки товаров Республики Беларусь РУП "Издательство "Белбланкавыд" более 3 млн кодов Data Matrix для маркировки обуви, поставляемой на российский рынок", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ отметили, что преимущество такого механизма в том, что участник оборота в Белоруссии, который получает коды, может наносить их на производстве, не определяя конкретно, какому импортеру пойдет этот товар. "В момент экспорта в Россию дистрибутор указывает, кто поставляет эти коды и кому. Мы доверяем этим сведениям потому, что получаем их от национального оператора", - привели в пресс-службе слова директора департамента международного развития ЦРПТ Александра Мигаловского.

"Согласно решению ЕЭК, операторы стран, которые ввели обязательную маркировку, должны предоставлять коды Data Matrix операторам государств, которые обязательную маркировку пока не ввели", - пояснили в компании.

С 1 июля в России запрещен оборот немаркированной обуви, информация о ее движении от производителя, импортера до покупателя передается в систему маркировки. Обувь, по данным ЦРПТ, является самым популярным товаром, легальность которого проверяют пользователи приложения "Честный знак". При сканировании Data Matrix кода можно получить информацию о производителе, составе товара и другие данные.