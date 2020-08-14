Ростехнадзор разрешил возобновить строительство на участке шестой линии метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Северо-Западное управление Ростехнадзора постановило снять временный административный запрет на щитовую проходку тоннеля на участке строящейся Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге, где ранее управление выявило ряд нарушений при эксплуатации шахты, допущенной генподрядчиком по строительству городского метро "Метростроем". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ведомственного управления.

"Ростехнадзором сегодня выдано предписание прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности и разрешить возобновление деятельности с 14 августа 2020 года. Компания устранила выявленные ранее нарушения", - сказала собеседница агентства.

В начале августа Северо-Западное управление Ростехнадзора предписало "Метрострою" приостановить на 90 суток щитовую проходку тоннеля соединительной ветки к станции "Нарвская" Красносельско-Калининской линии в связи с обнаружением нарушений в вентиляции шахты, оборудовании водоотлива и откаточных путях. Ситуация на участке привела к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, сообщала журналистам пресс-служба управления.

Компания "Метрострой" ведет строительство Красносельско-Калининской линии, которая соединит юг и северо-восток города. Проект включает в себя шесть станций "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). Станции "Казаковская" и "Путиловская" являются объектами глубокого заложения и будут расположены в Красносельском районе. "Путиловская" - на улице Васи Алексеева, "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.

В декабре 2019 года дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга отложила сроки сдачи участка с июня 2022-го на 2023 год из-за переноса остатка финансирования по объекту на 2023 год. Контракт на выполнение работ дирекция заключила с "Метростроем" в декабре 2015 года.