Росстат назвал наиболее подешевевшие за год товары и услуги

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Репчатый лук, пшено и авиаперелеты экономклассом сильнее всего подешевели за период с июля 2019 года по июль 2020 года, свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.

Стоимость репчатого лука снизилась за период с июля 2019 года по июль 2020 года почти на 21,8%, пшена - на 14,5%, а авиаперелета в салоне экономического класса - на 11,7%.

Среди наиболее подешевевших за год продуктов также свекла - почти на 11,5%, сахарный песок - на 7%, помидоры свежие - на 6,9%, капуста белокочанная - на 4,3%. Кроме того, за год подешевели лекарственный препарат "Винпоцетин" в упаковке по 5 мг - на 9,9% и плата за пользованием потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении в рублях) - на 8,02%.

Что подорожало

Согласно данным Росстата, предоставленным ТАСС ранее в пятницу, в список наиболее подорожавших товаров за год вошли гречневая крупа и настойка пустырника. Стоимость гречневой крупы выросла за период с июля 2019 года по июль 2020 года на 72,72%, а настойки пустырника - на 19,15%.

В список наиболее подорожавших товаров вошли яблоки, рост цен на которые составил 34,8%, апельсины - 32,51%, и чеснок - 22,17%. Кроме того, в списке также присутствуют такие препараты и товары, как йод, повышение стоимости на который составило 32%, "Линекс" в упаковках по 10 капсул - 24,96%, медицинские ртутные термометры - 21,59%, бинты - 18,59%, и мазь "Левомеколь" - 18,17%.