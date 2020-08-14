Доходы губернатора Саратовской области выросли на 700 тыс. рублей за год

САРАТОВ, 14 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Саратовской области Валерия Радаева выросли в 2019 году на 700 тысяч рублей, составив порядка 3,9 млн рублей, такие данные указаны в документах о доходах, опубликованных на сайте правительства региона. В 2019 году Радаев заработал 3,2 млн рублей.

Согласно документу, Радаев по-прежнему, как и год назад, не имеет собственного жилья, у него в пользовании есть дом на 306,2 квадратных м и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, которые, как следует из отчета о доходах, находятся в собственности у его супруги. Автомобиля у главы региона также нет, при этом есть катер Boulton 22 Skiff.

"Причиной роста доходов губернатора стала индексация заработной платы", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Радаев Валерий Васильевич родился 2 апреля 1961 года в Саратовской области. В декабре 2007 года избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва. 23 марта 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. 5 апреля того же года официально вступил в должность. 17 марта 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области до вступления в должность лица, избранного главой региона. 21 сентября 2017 года Радаев вновь официально вступил в должность губернатора Саратовской области.