В Минсельхозе считают, что увеличение посевов гречихи стабилизирует оптовые цены на гречку

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рост посевных площадей гречихи будет способствовать стабилизации оптовых цен на гречку. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По данным Росстата, в 2020 году посевные площади гречихи увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га. Это будет способствовать стабилизации цен сельхозтоваропроизводителей", - считают в Минсельхозе.

По данным министерства, средняя цена сельхозпроизводителей на гречиху 12 августа 2020 года составила 25,52 рублей. за кг, что ниже уровня января 2017 года. "Текущая ценовая динамика свидетельствует о продолжении восстановления цен сельхозтоваропроизводителей, что позволит им выйти на уровень рентабельности", - отметили в Минсельхозе.

В министерстве напомнили, что цена сельхозтоваропроизводителей на гречиху заметно колеблется по годам в зависимости от ее валовых сборов. Объем производства зависит от урожайности, погодных условий, переходящих остатков и спроса на гречневую крупу.

Так, в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году в размере более 1,5 млн т средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена 25,9 рублей за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рублей за кг. В 2019 году был отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу, который продолжается и сейчас, добавили в Минсельхозе.

14 августа Росстат сообщил о том, что гречневая крупа стала наиболее подорожавшим товаром в период с июля 2019 года по июль 2020 года. По данным статистического ведомства, стоимость гречневой крупы выросла за этот период на 72,72%.