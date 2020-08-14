Программа развития сельских территорий за два года затронет 400 тыс. жителей Удмуртии

ИЖЕВСК, 14 августа. /ТАСС/. Мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" за два года затронут более 400 тыс. жителей Удмуртии, до 2021 года планируется преобразить свыше 80 населенных пунктов республики. Об этом сообщили в пятницу на сайте Минсельхоза РФ по итогам встречи главы министерства Дмитрия Патрушева с руководителем региона Александром Бречаловым.

"Министр отметил высокое внимание, которое в субъекте уделяется поддержке агропромышленного комплекса. Также республика активно участвует в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". В целом, в 2020 году в регионе реализуются мероприятия по девяти различным направлениям, затрагивающим улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры на селе, развитие сети автомобильных дорог, благоустройство территорий и многое другое. За период 2020-2021 годов в Удмуртской республике планируется преобразить порядка 80 населенных пунктов и улучшить условия жизни для более 400 тыс. жителей", - сказано в сообщении.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, главное преимущество новой госпрограммы - возможность развивать сельские территории комплексно. "Речь идет о развитии социальной сферы и строительстве инфраструктурных объектов там, где есть крепкий бизнес, сельхозпроизводство, рабочие места, молодежь, есть перспектива развития экономики", - цитирует руководителя региона пресс-служба.

Как сообщал ранее ТАСС, в 2020 году четыре района Удмуртии получили по госпрограмме 750 млн рублей на создание современного облика сельских территорий. Значительно преобразятся населенные пункты Кезского, Игринского, Шарканского и Селтинского районов. Так, к примеру, в селе Сосновка Шарканского района заработает дом культуры на 200 мест, а в самом райцентре - новый культурно-досуговый центр, кроме того, в районе ведут работы по капремонту центрального стадиона. В Игринском началось строительство газораспределительных сетей в 13 населенных пунктах. В 2021 году власти республики по этому направлеию рассчитывают реализовать 12 проектов из 19 районов на сумму более 2,6 млрд рублей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.