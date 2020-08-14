Парфенчиков анонсировал открытие нового здания аэровокзала в Петрозаводске

ТАСС, 14 августа. Здание аэровокзала аэропорта Петрозаводска получило заключение о вводе в эксплуатацию. Об этом в пятницу сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе видеоконференции на форуме "Ладога 2020", который проходит в Ленинградской области.

"По аэропорту сегодня пришло заключение о вводе в эксплуатацию, вводим современный [транспортный объект]", - сказал он.

Строительство нового здания аэровокзала в деревне Бесовец в 26 км от Петрозаводска проходило при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Работы над проектом стоимостью почти 818 млн рублей вело главное военно-строительное управление по специальным объектам: военные смогли возвести новое здание менее, чем за год. Новый аэровокзал имеет пропускную способность в 300 человек в час. Строители также модернизировали сам аэропорт, в том числе отремонтировали взлетно-посадочную полосу, смонтировали радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, что позволит принимать воздушные суда тяжелого типа, круглосуточно при любых погодных условиях.

Аэропорт Петрозаводска - единственный в Карелии, включенный в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, Калининградом, а в летнее время из аэропорта можно улететь в Симферополь, Сочи и Анапу. Весной 2020 года планировался запуск первого международного рейса до Хельсинки, но начало авиасообщения отменилось из-за пандемии коронавируса.

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога 2020" в 12 раз проходит в Ленинградской области с 7 по 15 августа. Количество участников форума в этом году составило около 780 человек из различных регионов. Важнейшими темами форума в этом году станут проведение в России Года Памяти и Славы (75-летия Победы).