Поезд Самара - Сухум возобновит курсирование с 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Поезд Самара - Сухум с прицепными вагонами Пенза - Сухум возобновляет курсирование с 15 августа. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД).

"В первый рейс поезд отправится из Самары 15 августа, со станции Сухум - 18 августа. Поезд будет курсировать один раз в пять дней. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.

В настоящее время между РФ и Абхазией курсируют поезда Москва - Сухум и Санкт-Петербург - Сухум (с беспересадочной группой вагонов Псков - Сухум - Елец, Елец - Сухум - Псков). Кроме того, с 15 августа запускается новый туристический поезд "Сочи" по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра.

Для улучшения транспортной доступности курортов организованы смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в Республику Абхазия в период с 5 августа по 30 сентября 2020 года. Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры могут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. Перевозка осуществляется также в обратном направлении. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.