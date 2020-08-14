El Paso Electric запускает цифровую платформу для энергетического рынка

ТАСС, 14 августа. Техасский энергопровайдер El Paso Electric (EPE) объявил о запуске онлайн-платформы для участников энергетического рынка. Как сообщило в пятницу издание Daily Energy Insider, новое решение позволит балансировать уровень сетевой нагрузки за счет интеграции домашних "умных" термостатов в единую сеть.

"Наши исследования и разработки последних лет позволили создать экономичные решения, которые просты в использовании и ориентированы на нужды клиентов. С помощью платформы EPE клиенты смогут заключать сделки на рынке электроэнергии быстро и эффективно", - сказала директор по энергоэффективности и коммерческих услугам El Paso Electric Сюзанна Стоун.

Для подключения к цифровой торговой площадке EP Electric Marketplace клиенты компании смогут приобрести "умные" термостаты и принять участие в программе энергоснабжения Energy Wise Savings. Сопутствующее программное обеспечение позволит установить соединение с термостатами в режиме онлайн, интегрируя их в единую сеть, и использовать данные о текущее уровне спроса и предложения в сети для проведения транзакций и установления баланса.

Кроме того, по решению компании все участники программы получат поощрительную премию в размере $25 на каждый установленный термостат.