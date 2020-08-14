Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия и Мальта договорились о повышении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения ... и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", - говорится в материалах Минфина России.