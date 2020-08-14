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Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах

Клиенты продолжат бесплатно получать технические СМС о переводах в прежнем режиме
Главный офис Сбербанка РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный офис Сбербанка РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сбербанк опроверг введение платы для клиентов за получение уведомлений о переводах, новых комиссий на них не вводится, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", - сообщили в банке.

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