Торговый порт Мурманска к августу 2020 года достиг прошлогодних объемов грузоперевалки

МОСКВА, 14 август. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) к августу 2020 года обработал более 250 тыс. тонн грузов, что составляет годовой показатель перевалки грузов предприятием за весь 2019 год, сообщили в пятницу журналистам в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa (АПИ).

"По состоянию на август 2020 года, мурманские портовики уже обработали свыше 250 000 тонн арктических грузов. Это строительные материалы для реализации крупных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ, участие в программе Северного завоза, обеспечение перевалки грузов, следующих по трассе Северного морского пути. В прошлом году эти объемы были достигнуты по итогам всего года", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО "Мурманский морской торговый порт" Алексея Рыкованова, одним из главных приоритетов в работе предприятия остается работа с грузами для Арктической зоны России. Кроме того, развивается и азиатское направление: спрос на металлургическую продукцию здесь не ослабевает. Так, интерес по поставкам железорудного концентрата в Китай через Мурманск на крупнотоннажных судах есть со стороны горно-металлургических компаний. Как подчеркивают в ММТП, на сегодняшний день это самый выгодный маршрут для доставки грузов: так транспортировка по Северному морскому пути при благоприятной погоде составит 25 суток вместо 48.

"Тенденции в мировой логистике корректируются достаточно быстро. И сейчас мы видим, что уникальное предложение Мурманского морского торгового порта по обеспечению грузоперевозок по трассам Северного морского пути становится все более востребованным. Это касается выгодной стоимости фрахта, значительной экономии времени в пути, технических возможностей Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала, а также высокого уровня квалификации наших специалистов", - передает пресс-служба слова Рыкованова.

АО "Мурманский морской торговый порт" входит в группу компаний "СУЭК" - это одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии. В Мурманском порту работают более 1 300 человек.