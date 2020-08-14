Индекс промпроизводства Кабардино-Балкарии в I полугодии вырос на 20%

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Индекс промышленного производства по итогам шести месяцев 2020 года составил в Кабардино-Балкарии (КБР) 120% к уровню аналогичного периода прошлого года. Основные показатели социально-экономического развития региона озвучены на заседании коллегии Минэкономразвития КБР по итогам полугодия, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Основные показатели социально-экономического развития КБР по итогам I полугодия 2020 года: объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах, по расчетам, составил 11,9 млрд рублей, или 104,7% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года, индекс промышленного производства отмечен на уровне 120,8%, введено в эксплуатацию 146,3 тыс. кв. м. жилья, что на 13% больше чем в аналогичном периоде 2019 года. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 9,2 млрд рублей, что на 11,3% выше чем в I полугодии 2019 года", - говорится в сообщении.

Сельскохозяйственному производству оказана господдержка в сумме более 1,1 млрд рублей. Общий объем доходов консолидированного бюджета КБР в I полугодии 2020 года составил 21631,7 млн рублей, что на 21,2% выше аналогичного уровня 2019 года, говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике реализован один крупный инвестиционный и инфраструктурный проект (строительство гидроэлектростанции Верхнебалкарская МГЭС) общей стоимостью 3,71 млрд рублей. Создано более 160 новых рабочих мест.

"Продолжается реализация четырех инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие КБР на 2016-2025 годы" государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", - добавили в пресс-службе.