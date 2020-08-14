Аграрии Волгограда увеличили объем экспорта зерна на 65% в 2020 году

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Фермеры Волгоградской области отправили за пределы региона почти 2 млн тонн зерна и продуктов его переработки в 2020 году, в том числе 523,4 тыс. тонн - за пределы страны. Это на 65% больше, чем за тот же период в 2019 году, тогда этот показатель составил 315 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона в пятницу.

"1915,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки отправлено с начала 2020 года за пределы Волгоградской области, в том числе 523,4 тыс. тонн - на экспорт. На аналогичную дату 2019 года за пределы региона было отгружено 1347 тыс. тонн зерна, из которых 315 тыс. тонн продано за границу. Росту показателей зарубежных поставок способствует реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении с уточнением, что сбор урожая еще продолжается.

Отмечается, что значительная часть экспорта идет в страны Каспийского бассейна, туда ушло порядка 336 тыс. тонн. В пятницу с волгоградского элеватора отгрузили партию ячменя в Иран.

"На территории региона расположено 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения зерна около четырех миллионов тонн, еще порядка 2,5 млн тонн готовы принять склады сельхозпроизводителей области", - уточнили в пресс-службе.

В рамках сотрудничества с "РЖД" и администрацией Волго-Донского бассейна, происходит поэтапная модернизация инфраструктуры, объекты размещаются близко к железной дороге, что сокращает временные и финансовые затраты на логистику.

Волгоградская область входит в десятку ведущих аграрных регионов страны - в последние годы среднегодовой объем производства зерна стабильно превышает отметку в 4 млн тонн. Внутренняя потребность региона составляет 1,5 млн тонн, остальное аграрии вывозят за пределы области, в том числе в другие страны.