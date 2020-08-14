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Доходы губернатора Нижегородской области в 2019 году выросли до 4,9 млн рублей

По итогам прошлого года доход главы региона увеличился на 176 тыс. рублей

ТАСС, 14 августа. Доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по итогам 2019 года увеличился на 176 тыс. рублей и составил почти 4,9 млн рублей. Об этом говорится в отчете о доходах и имуществе, который опубликовали на официальном сайте правительства региона.

Доход супруги губернатора Екатерины Никитиной снизился более чем на 2,6 млн рублей и оставил 3 млн 241 тыс. 168 рублей.

У Никитина в собственности находятся земельный участок (1 500 кв. м), жилой дом (171,9 кв. м) и квартира (143,7 кв. м), а также четыре автомобиля отечественного производства, два из которых приобретены в 2019 году - ГАЗ 22177 ("Соболь") и ГАЗ 3102.

"Никитин не раз рассказывал, что первой машиной его семьи, которую купил отец, была подержанная черная "Волга". Теперь такой автомобиль есть у и губернатора", - прокомментировали это приобретение журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В собственности жены губернатора в 2019 году появилась квартира площадью 108,3 кв. м. Также в собственности у Никитиной находятся еще две квартиры (143,8 и 38 кв. м) и автомобиль BMW X3.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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