Доходы губернатора Нижегородской области в 2019 году выросли до 4,9 млн рублей

ТАСС, 14 августа. Доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по итогам 2019 года увеличился на 176 тыс. рублей и составил почти 4,9 млн рублей. Об этом говорится в отчете о доходах и имуществе, который опубликовали на официальном сайте правительства региона.

Доход супруги губернатора Екатерины Никитиной снизился более чем на 2,6 млн рублей и оставил 3 млн 241 тыс. 168 рублей.

У Никитина в собственности находятся земельный участок (1 500 кв. м), жилой дом (171,9 кв. м) и квартира (143,7 кв. м), а также четыре автомобиля отечественного производства, два из которых приобретены в 2019 году - ГАЗ 22177 ("Соболь") и ГАЗ 3102.

"Никитин не раз рассказывал, что первой машиной его семьи, которую купил отец, была подержанная черная "Волга". Теперь такой автомобиль есть у и губернатора", - прокомментировали это приобретение журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В собственности жены губернатора в 2019 году появилась квартира площадью 108,3 кв. м. Также в собственности у Никитиной находятся еще две квартиры (143,8 и 38 кв. м) и автомобиль BMW X3.