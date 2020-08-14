Минсельхоз предложил продлить госпрограмму развития сельских территорий до 2030 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ готовит предложения о продлении до 2030 года госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", реализация которой намечена на 2020-2025 годы. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Ведомство уже готовит предложения о продлении ее реализации минимум до 2030 года", - отмечается в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, в 2020 году в рамках данной госпрограммы реализуются 132 проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. "По сути, она является значительным шагом в глобальном развитии российского села, где проживает четверть населения нашей страны. Напомню, что в основу разработки госпрограммы были заложены результаты проведенной Минсельхозом оценки текущего состояния всех сельских территорий России по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизни граждан", - заявил он.

По словам главы Минсельхоза, в сложившихся сегодня условиях начинают формироваться новые тенденции, влияющие на экономику сельских территорий. Так, из-за массового перехода на дистанционный режим работы городское население все чаще стало задумываться о переезде в сельскую местность, считает министр. Как отметили в Минсельхозе, заявленная регионами потребность в финансировании мероприятий госпрограммы на 2020 год составила более 140 млрд рублей, что почти в шесть раз выше доведенного объема финансирования. "Со своей стороны, Минсельхоз продолжает прорабатывать вопрос увеличения финансирования госпрограммы на последующие периоды", - подчеркнули в министерстве.

Патрушев также отметил популярность как среди сельского, так и городского населения одного из ключевых инструментов госпрограммы - льготной сельской ипотеки. Ей воспользовались уже 15,6 тыс. заемщиков в 80 субъектах РФ, а объем выданных кредитов составляет свыше 27 млрд рублей. При этом заявок в банки поступило на сумму более 215 млрд рублей от более чем 100 тыс. человек. Работа по достижению целей госпрограммы должна быть продолжена и существенно активизирована во втором полугодии, добавил министр.