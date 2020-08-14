Сбербанк планирует до конца года увеличить число касс торговых точек в Ленобласти на 57%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Сбербанк планирует до конца года организовать 40 торгово-сервисных точек, которые позволяют в кассах магазинов снимать наличные с карт, в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка России.

Такие точки организуются по поручению Банка России, чтобы обеспечить возможность снятия наличных с карт в сельской местности.

"Нашими партнерами сегодня уже стали 70 торговых точек в Ленинградской области, осуществляющих выдачу наличных на кассе. До конца 2020 года планируется подключить еще 40 торгово-сервисных точек", - рассказал представитель пресс-службы.

Подключение в регионе начались с ноября 2018 года. Только с начала этого года клиенты Сбербанка сняли более 4 млн рублей через кассы торговых точек Ленинградской области. В банке отмечают, что спрос на эту услугу растет: в июле 2020 года общее количество таких операций составило порядка 500, это на 300% выше цифры на начало года. Максимальная сумма, которую люди снимают на кассах, не превышает 3 000 рублей.