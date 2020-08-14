Доход губернатора Самарской области за 2019 год вырос на 2 млн рублей

ТАСС, 14 августа. Доход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам 2019 года вырос на 2,1 млн рублей к уровню 2018 года и составил порядка 6,2 млн рублей.,Такая информация содержится в декларации о доходах главы региона, опубликованной в пятницу на сайте областного правительства.

В 2018 году Азаров заработал 4,3 млн рублей.

Согласно декларации, в собственности у Азарова находится земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 500 кв. м, жилой дом площадью 506,7 кв. м, две квартиры, гараж и хозяйственная кладовая. Также ему принадлежат Toyota Land Cruiser 200, ВАЗ Largus, LADA VESTA, в пользовании находится квартира (50,3 кв. м).

Супруга губернатора Эллина Азарова за 2019 год задекларировала доход в сумме 2,4 млн руб., примерно столько же, сколько и годом ранее.