Хуснуллин заявил, что в Калининградской области дорожное строительство опережает график

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Дорожное строительство в Калининградской области идет с опережением графика и регион получил дополнительные средства из программы будущего года. Об этом сообщил журналистам в Калининграде в пятницу заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в ходе рабочей поездки в регион.

"Что касается дорожного строительства, то регион идет с опережением годового графика и мы буквально на днях выделили дополнительные деньги из программы следующего года. Мы обсудили сегодня вопрос, безусловно, для города очень важный - строительство объездной дороги, чтобы замкнуть Северный обход Калининграда, посмотрели за счет чего его можно ускорить, где дополнительное финансирование. Я точно совершенно буду поддерживать этот проект, я считаю, что для развития города он необходим", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что всю трехлетнюю программу дорожного строительства в регионе дополнительно проанализируют, она будет при возможности ускоряться.

Ранее губернатор области Антон Алиханов заявлял, что завершение строительства Северного обхода Калининграда является для области одним из приоритетов. Он отметил, что регион в 2017 году получил из федерального бюджета около 8 млрд рублей на строительство этого объекта и добавил, что в 2020 году в области планируется начать строительство второго этапа Северного обхода. Магистраль должна разгрузить областной центр.