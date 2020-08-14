"Роснефть" запланировала капзатраты на 2021 год на уровне 1 трлн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Планируемый уровень капитальных затрат "Роснефти" на 2021 год составляет около 1 трлн рублей, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами советник "Роснефти" по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин.

"Ориентир, который мы планируем, - он примерно равен тому, что мы планировали на текущий год до возникших ограничений, и, соответственно, будет составлять порядка 1 трлн рублей", - сказал Салин, отвечая на вопрос о планируемом уровне Capex на 2021 год.

Как следует из презентации компании, капитальные затраты на 2020 год были оптимизированы на 20% вследствие негативной мировой конъюнктуры и действия соглашения ОПЕК+. Однако компания может быстро восстановить темпы реализации проектов в случае улучшения ситуации на рынках.