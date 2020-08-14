Индексы в Нью-Йорке понизились на данных об уровне потребительских расходов в июле

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу незначительно понизились. Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 14,20 пункта (-0,05%), до отметки 27 883,69. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 1,97 пункта (-0,06%), до отметки 3 371,06 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 50,26 пункта (-0,44%), до уровня 10 994,32 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,12% до $42,21 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,80% - до $1 954,60 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, слабая активность на рынке связана с тем, что данные за июль показали лишь незначительный - на 1,2% рост уровня потребительских расходов, в то время как месяцем ранее этот показатель достигал 4,8%. По оценке газеты, "это свидетельствует о проблемах в процессе восстановления экономики".

"Ситуация на рынке на этой неделе практически не претерпевала изменений. - привела газета мнение руководителя департамента Rabobank Джейн Фоли. - Возможно, придется дожидаться сентября, прежде чем на рынке возобладает какая-то определенная тенденция".