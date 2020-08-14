Мишустин заработал за 2019 год 18,2 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход председателя правительства РФ Михаила Мишустина за 2019 год составил 18,2 млн рублей, следует из его декларации о доходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте кабмина.

В документе значится, что в прошлом году Мишустин заработал 18 235 394 рубля 72 копейки. Как пояснили в пресс-службе правительства, "эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее".

По сравнению с 2018 годом доход Мишустина снизился примерно на 0,7 млн рублей.

Премьер-министр с 2010 до 2020 год возглавлял Федеральную налоговую службу, до этого работал в бизнесе. При переходе на государственную службу в 2010 году он передал свои активы супруге. Ее доход в 2019 году составил 54 843 591 рубль 88 копеек. В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках.

Согласно опубликованному документу, у Мишустина в собственности нет объектов недвижимости, но вместе с женой и несовершеннолетним ребенком он пользуется квартирой общей площадью 141,6 кв. м, которая зарегистрирована в России. Кроме того, в пользовании у семьи премьер-министра находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м и земельный участок в 5 500 кв. м, также зарегистрированные в РФ. В прошлом году эти два объекта в декларации не фигурировали.

Автомобили в декларации Мишустина не указаны. Его супруга владеет машиной Ford Kuga.