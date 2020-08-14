Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Такие данные содержатся в опубликованных на сайте кабмина 14 августа сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников.

Годом ранее Мантуров задекларировал более 443,3 млн рублей, таким образом, его доход в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей.

Меньше всех среди действующих членов правительства в 2019 году заработал глава Минспорта Олег Матыцин (он занимает этот пост с января 2020 года). В декларации за прошлый год у него значится доход в 934 тыс. 725 рублей (это в среднем почти 78 тыс. рублей в месяц). Доход супруги Матыцина за тот же период составил немногим более миллиона рублей.

Среди наиболее обеспеченных, если говорить о доходах за 2019 год, членов кабмина - вице-премьер Дмитрий Чернышенко, задекларировавший более 432,3 млн рублей, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с около 180 млн рублей дохода и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (почти 157 млн рублей). Годом ранее именно Трутнев был на первом месте по уровню дохода в правительстве (538 млн рублей). Доход Патрушева годом ранее составлял 183,8 млн рублей. Чернышенко же декларирует доход в статусе члена правительства впервые, до назначения в январе 2020 года вице-премьером РФ он был гендиректором холдинга "Газпром-медиа".

Вторую с конца строчку по уровню доходов среди нынешних членов правительства занимает министр просвещения Сергей Кравцов, до января 2020 года возглавлявший Рособрнадзор. В 2019 году, то есть еще на предыдущем месте работы, он получил доход в более 2,6 млн рублей. Годом ранее наименьший доход в правительстве декларировал бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заработавший в 2018 году 6,1 млн рублей.