Украина сократила импорт товаров из России на 42,6%

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украина сократила экспорт товаров в Российскую Федерацию в первом полугодии 2020 года на 16,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а импорт - на 42,6%. Об этом сказано в распространенном в пятницу сообщении Государственной службы статистики Украины.

В нем отмечается, что в первом полугодии экспорт товаров в РФ был на уровне $1 326,7 млн, а импорт - $2 195,6 млн. Экспорт товаров в Россию в общей структуре экспорта составил 5,8%, а импорт - 9,1%.

Между тем экспорт услуг в первом полугодии в Россию составил $1 266,6 млн, что на 24,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Импорт услуг из РФ был на уровне $81,8 млн или на 40,8% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Доля России в общей структуре экспорта услуг для Украины составила 23,6%, импорта услуг из РФ - 3,5%.

В целом в первом полугодии экспорт товаров и услуг в РФ был на уровне $2 593,3 млн, импорт - $2 277,4 млн (позитивное сальдо $315,9 млн).

Национальный банк Украины сообщал в феврале, что объем импорта товаров на Украину из России сократился в 2019 году на 15,3%, или на $1,2 млрд. Доля России в общем объеме импорта на Украину уменьшилась в 2019 году до 11,3% с 14,3% в 2018 году. Объемы экспорта украинских товаров в Россию, по данным НБУ, сократились в течение 2019 года на $405 млн или на 13,3%, а доля РФ в общем объеме экспорта Украины снизилась до 5,7% с 7,0% в 2018 году.