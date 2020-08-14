Доход главы ФСБ за 2019 год вырос на 2,3 млн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход директора ФСБ России Александра Бортникова в 2019 году увеличился с 11,3 млн до 13,6 млн рублей. Это следует из опубликованных в пятницу на сайте ФСБ сведениях о доходах руководителей спецслужбы за 2019 год.

В собственности у Бортникова находятся квартира площадью 99 кв. м, гараж и два машино-места, транспортных средств нет. Доход супруги директора ФСБ составил почти 262 тыс. рублей. В ее собственности находятся земельный участок площадью более 1,1 тыс. кв. м, жилой дом площадью 150 кв. м и квартира площадью 115 кв. м.

Первый заместитель главы ФСБ Сергей Смирнов заявил доход в размере 11,8 млн рублей, замдиректора ФСБ - руководитель пограничной службы Владимир Кулишов - 6,7 млн рублей. В его собственности остается раритетный автомобиль ГАЗ-М21 "Волга". Такие модели выпускали с 1956 по 1970 год.

Два других заместителя директора ФСБ Александр Купряжкин и Игорь Сироткин задекларировали доход в 7,4 млн и 5,9 млн рублей соответственно.