Шойгу заработал в 2019 году меньше почти всех своих заместителей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу получил в прошлом году меньший доход, чем 11 его заместителей. Это следует из сведений о доходах и имуществе членов российского правительства за 2019 год, размещенных на сайте кабмина, и аналогичных данных о заместителях министра обороны, обнародованных на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, доход Шойгу составил чуть более 12,598 млн рублей. Меньше него из заместителей главы Минобороны в 2019 году задекларировал только генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров - более 12,285 млн рублей.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов получил самый высокий доход среди заместителей министра обороны РФ - более 33,2 млн рублей. Согласно документу, Герасимову принадлежат два земельных участка площадью более 2 тыс. кв. м каждый и жилой дом площадью свыше 500 кв. метров.

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов задекларировал доход на сумму более 13 млн рублей, несколько земельных участков, жилой дом площадью более 300 кв. м, автомобили Toyota Land Cruiser 200 и ВАЗ 21061. В пользовании первого заместителя министра находится земельный участок площадью 22 тыс. кв. м. Приблизительно такой же доход у заместителей министра обороны РФ генерала армии Павла Попова (более 13,5 млн рублей) и Алексея Криворучко (почти 13 млн рублей). Чуть больше задекларировал замглавы Минобороны генерал-полковник Юрий Садовенко - более 14 млн рублей.

Более 14,5 млн рублей заработал заместитель министра Тимур Иванов. Его супруга получила самый высокий доход среди жен заместителей министра - более 8 млн рублей. В собственности Иванова квартира площадью 44 кв. метра, его жена владеет 300-метровой квартирой, а также автомобилями Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2 и двумя мотоциклами Harley-Davidson. Сам замминистра владеет автомобилями Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz, ЗИС 110, грузовиком Ford Transit и тремя мотоциклами Triumph, М72 и MV Агуста.

Порядка 17 млн рублей задекларировала Татьяна Шевцова, почти на 1 млн рублей меньше нее заработал генерал-полковник Александр Фомин. Николай Панков получил доход свыше 21 млн рублей, генерал-полковник Андрей Картаполов - более 16,8 млн рублей, генерал армии Дмитрий Булгаков - более 15,2 млн рублей.