Доходы губернатора Ростовской области за год выросли до 8 млн рублей

Он продолжает владеть земельным участком площадью 1 670 кв. м, а также двумя жилыми домами площадью 357,9 и 120,2 кв. м. В пользовании у главы Ростовской области по-прежнему находятся: жилой дом площадью 476,8 кв. м, два земельных участка (1,6 тыс. кв. м и 970 кв. м) и летняя кухня на 27,8 кв. м. Голубев, как и по итогам 2018 года, не имеет транспортного средства.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2019 году заработал более 8 млн рублей, что на 1,3 млн рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной в пятницу на сайте правительства региона.

В 2019 году супруга губернатора задекларировала более 57,6 млн рублей доходов против 49,2 млн руб. в 2018 году, что более чем в 7 раза больше, чем представленный доход Голубева.

У супруги Голубева в собственности по-прежнему есть автомобиль Audi Q5, три земельных участка (один из них в долевой собственности), три жилых дома, а также два нежилых здания в долевой собственности. В пользовании у супруги Голубева помимо этого находятся указанные у губернатора жилой дом, два земельных участка, летняя кухня, а также еще один земельный участок площадью 381 кв. м.

Все имущество губернатора и его супруги зарегистрировали в России.

Голубева наделили полномочиями губернатора Ростовской области в 2010 году решением депутатов Законодательного собрания Ростовской области. 13 сентября 2015 года избран губернатором области, получив поддержку более 78% избирателей.