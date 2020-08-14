Дуров сообщил, что запуск видеозвонков в Telegram задерживается из-за проверки Apple

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обновление Telegram, благодаря которому в мессенджере появятся видеозвонки, должно выйти 14 августа, однако может задержаться из-за проверки Apple, сообщил на своей странице в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров.

"Обновление Telegran с видеозвонками должно выйти сегодня, в 7-й день рождения приложения. Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, - это неспособность Apple потратить несколько минут на ее просмотр. Мы отправили им приложение для ознакомления несколько дней назад", - написал Дуров.

В конце июля стало известно, что Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS. Вскоре после этого функция появилась в бета-версии на Android.