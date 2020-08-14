Доход Набиуллиной в 2019 году составил 35,9 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам 2019 года вырос до 35,9 млн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

По итогам 2018 года Эльвира Набиуллина задекларировала 34,7 млн рублей, что на 900 тыс. больше, чем годом ранее.

Также в собственности Набиуллиной находится автомобиль Jaguar S-Type, отдельная квартира площадью 112,2 кв. м и доля в квартире площадью в 70,6 кв. м.

Согласно данным деклараций о доходах руководства Банка России, самый большой задекларированный доход в 2019 году у первого зампреда регулятора Ольги Сокоробогатовой - 76,7 млн рублей (годом ранее - 83,188 млн рублей). Первые зампреды ЦБ Ксения Юдаева и Сергей Швецов задекларировали по итогам прошлого года доход в размере 48,4 млн рублей (годом ранее - 46 млн рублей, ) и 47,3 млн рублей (годом ранее - 79,7 млн рублей) соответственно. Первый заместитель председателя Дмитрий Тулин получил доход в размере 45,9 млн рублей (годом ранее - 42 млн рублей). Доход зампредов регулятора Дмитрия Скобелкина, Владимира Чистюхина и Ольги Поляковой составил 41 млн рублей (35,2 млн рублей в 2018 году), 43,5 млн рублей (годом ранее - 37,3 млн рублей) и 38 млн рублей (годом ранее - 36,6 млн рублей) соответсвенно.