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Декларации о доходах чиновников
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Доход Набиуллиной в 2019 году составил 35,9 млн рублей

Согласно данным деклараций о доходах руководства Банка России, самый большой доход задекларировала первый зампред регулятора Ольга Сокоробогатова - 76,7 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам 2019 года вырос до 35,9 млн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

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По итогам 2018 года Эльвира Набиуллина задекларировала 34,7 млн рублей, что на 900 тыс. больше, чем годом ранее.

Также в собственности Набиуллиной находится автомобиль Jaguar S-Type, отдельная квартира площадью 112,2 кв. м и доля в квартире площадью в 70,6 кв. м.

Согласно данным деклараций о доходах руководства Банка России, самый большой задекларированный доход в 2019 году у первого зампреда регулятора Ольги Сокоробогатовой - 76,7 млн рублей (годом ранее - 83,188 млн рублей). Первые зампреды ЦБ Ксения Юдаева и Сергей Швецов задекларировали по итогам прошлого года доход в размере 48,4 млн рублей (годом ранее - 46 млн рублей, ) и 47,3 млн рублей (годом ранее - 79,7 млн рублей) соответственно. Первый заместитель председателя Дмитрий Тулин получил доход в размере 45,9 млн рублей (годом ранее - 42 млн рублей). Доход зампредов регулятора Дмитрия Скобелкина, Владимира Чистюхина и Ольги Поляковой составил 41 млн рублей (35,2 млн рублей в 2018 году), 43,5 млн рублей (годом ранее - 37,3 млн рублей) и 38 млн рублей (годом ранее - 36,6 млн рублей) соответсвенно.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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