Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году заработал почти 100,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2019 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты.

Согласно декларации, сумма дохода составляет 100 млн 290 тыс. 669 рублей. Это на 28,5 млн рублей больше, чем в 2018 году. Тогда Володин задекларировал 71,7 млн рублей дохода.

В декларации, как и год назад, в собственности указан жилой дом площадью почти 1 тыс. кв. м, квартира площадью 174,3 кв. м, машино-место, две нежилых и две хозяйственных постройки, теплица, очистное сооружение, земельный участок под дачное строительство (более 8 тыс. кв. м) и два гостевых дома - площадью 208,60 кв. м и площадью 468,10 кв. м с тремя машино-местами.

Спикер также продолжает арендовать земельный участок площадью более 1 га. Личного автотранспорта у Володина нет.

Благотворительная деятельность

Как отметила ранее советник по связям со СМИ спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, в 2019 году Володин направил на благотворительность 45,6 млн рублей, а всего с 2014 года на эти цели он перечислил более 220 млн рублей.

По ее словам, в прошлом году Володин оказал помощь подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот на сумму 27 млн рублей. Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" спикер пожертвовал 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно.

Еще 6,9 млн рублей спикер нижней палаты парламента направил на создание памятника летчице Марине Расковой в Энгельсе Саратовской области, 4,15 млн рублей перечислил на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ, 1 млн рублей - на строительство главного храма Вооруженных сил РФ. Кроме того, за 2019 год Володин оказал адресную помощь на сумму 1 млн 489 тыс. рублей.

В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть его дохода составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.