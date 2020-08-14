{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Декларации о доходах чиновников

Глава ФСО заработал за 2019 год более 12,7 млн рублей

Заработок супруги Дмитрия Кочнева составил 81,1 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2019 году заработал более 12,7 млн рублей против 11,3 млн рублей годом ранее. Такие сведения опубликованы в пятницу на официальном сайте службы.

Заработок супруги руководителя ФСО несколько упал: в 2018 году он составил 89,2 млн рублей, а в 2019 году - уже 81,1 млн рублей.

Первый заместитель главы ФСО Олег Климентьев заработал в 2019 году 7,4 миллиона рублей, заместитель директора ФСО - руководитель Службы безопасности президента Алексей Рубежной - 5,6 миллиона рублей.

Генерал-полковник Кочнев возглавил ФСО в 2016 году.

Теги
Декларации о доходах чиновников
Декларации о доходах чиновников
Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей
Это на 28,5 млн рублей больше, чем в 2018 году
Читать полностью