"Россети" могут привлечь победителей "Цифрового прорыва" к проектам группы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Россети" могут привлечь победителей конкурса "Цифровой прорыв" к участию в пилотных цифровых проектах группы. Об этом сообщил директор по цифровизации и информационным технологиям "Россетей" Николай Парфентьев в ходе пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате.

"Мы рассчитываем, что команды, которые покажут максимальный результат могут быть привлечены к участию в наших пилотных проектах и смогут более детально погрузиться в проекты", - сказал он.

Он отметил, что группа предлагает участникам конкурса разработать систему контроля состояния оборудования подстанции по системам видеонаблюдения, систему диагностики дефектов ЛЭП по данным фотосъемки с беспилотников, мобильное приложение по фиксации дефектов, онлайн-тренажер "Цифровая подстанция" для дистанционного обучения.

"История с цифровой трансформацией в условиях COVID-19 подтвердила свою актуальность.<...> "Россети" с успехом быстро перешли на удаленный формат работы из-за того, что до этого была проделана большая работа по внедрению цифровых технологий", - сказал он.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". К его реализации приступили в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, "Газпром нефть", "Росатом", "Россети".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.