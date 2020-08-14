"Россети" создадут новые сервисы за счет цифровой трансформации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует создание новых услуг за счет реализации программы цифровой трансформации. Об этом сообщил директор по цифровизации и информационным технологиям "Россетей" Николай Парфентьев на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей в онлайн-формате.

"Есть несколько уровней цифровой трансформации: инфраструктуры, коммуникации с клиентами и внутри компании, а есть направления создания новых сервисов. Несмотря на то, что мы очень консервативная отрасль, у нас из классических продуктов и услуг могут рождаться новые цифровые сервисы на основании тех данных, которые мы сейчас можем получать", - сказал он.

Парфентьев отметил, что есть направление использования аналитики беспилотников для ЛЭП, направление программ кибербезопасности электросетевых объектов, интеллектуальный мониторинг оборудования, цифровое проектирование и инжиниринг, "умные" здания и цифровые ЛЭП. "Уже сегодня мы создаем цифровую инфраструктуру, у нас создано на текущий момент 57 цифровых подстанций, 14 центров управления сетями, 4 цифровых района электрических сетей. Более 1 млн современных приборов учета, которые являются источником Big Data, которые можно использовать для создания услуг по аналитике", - уточнил он.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.