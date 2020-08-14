ТОР "Якутия" готовится к продажам бриллиантов на экспорт

ТАСС, 14 августа. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", компания "Сэйбиэм", запустившая в прошлом году первый этап ювелирно-гранильного кластера, готовится к приступить к продажам сертифицированных бриллиантов, ювелирных изделий и алмазного сырья на внутреннем рынке и на экспорт. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"В рамках второй очереди компания "Сэйбиэм" планирует построить выставочный комплекс и приступить к оптовым и розничным продажам сертифицированных бриллиантов, ювелирных изделий и алмазного сырья как на внутреннем рынке, так и на экспорт, - отмечается в сообщении.

Строительство объектов второй очереди начнется в 2024 году. Планируется построить административно-производственные здания ювелирных и алмазогранильных предприятий, создать геммологическую лабораторию, криохранилище для ископаемых мамонтовой фауны и центр обработки мамонтовой кости. В пресс-службе также отметили, что резидент ТОР обеспечил благоприятные условия для ведения бизнеса в области ювелирной и алмазогранильной отраслей Якутии. Оператор готов оказывать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам консалтинговые услуги, проводить маркетинговые исследования, предоставлять аналитическую информацию и организовывать систему сбыта продукции.

В агентстве сообщили, что среди основных задач, поставленных при создании ювелирно-гранильного кластера, - объединение участников ювелирно-гранильной отрасли на общей площадке, обеспечение полного спектра услуг для оптимизации ведения бизнеса предприятий, сохранение и создание новых рабочих мест в ювелирно-гранильной отрасли. Резидентами кластера уже стали восемь компаний, занятых производством ювелирных изделий, обработкой алмазов, драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней.

ТОРы на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы 20 территорий опережающего развития. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.