Глава МВД России заработал в прошлом году почти 13 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 13 млн рублей заработал глава МВД Владимир Колокольцев в 2019 году. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы в пятницу на сайте правительства РФ.

В документе говорится, что с 1 января по 31 декабря 2019 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заработал 12 млн 868 тыс., в прошлом году глава ведомства задекларировал доход в размере 10 млн рублей. В собственности у Владимира Колокольцева три земельных участка, два жилых дома, две квартиры и гаражный бокс. Также министру принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл BMW.