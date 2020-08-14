{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Декларации о доходах чиновников

Глава МВД России заработал в прошлом году почти 13 млн рублей

Годом ранее Владимир Колокольцев задекларировал доход в размере 10 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 13 млн рублей заработал глава МВД Владимир Колокольцев в 2019 году. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы в пятницу на сайте правительства РФ.

В документе говорится, что с 1 января по 31 декабря 2019 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заработал 12 млн 868 тыс., в прошлом году глава ведомства задекларировал доход в размере 10 млн рублей. В собственности у Владимира Колокольцева три земельных участка, два жилых дома, две квартиры и гаражный бокс. Также министру принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл BMW.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичДекларации о доходах чиновников
Декларации о доходах чиновников
Доход Алексея Кудрина в 2019 году составил 25,4 млн руб.
Годом ранее председатель Счетной палаты РФ задекларировал 83,9 млн руб.
Читать полностью