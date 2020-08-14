Дрозденко: Ленобласти нужно более 200 млрд рублей на реализацию социальных гарантий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинградской области необходимо более 200 млрд рублей на реализацию закона о социальных гарантиях. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на форуме "Ладога 2020".

"Социальные гарантии - это отправная точка, которая задаст темпы развития региона. Согласно расчетам, нам нужно более 200 млрд рублей на их реализацию. Это именно гарантии, а не обещания. Потому что если социальные гарантии прописаны в законе - их надо исполнять. 47 гарантий от 47-го региона", - процитировали Дрозденко в пресс-службе областного правительства, добавив, что социальные гарантии рассчитаны на ближайшие 5 лет.

Ранее Дрозденко анонсировал законопроект о социальных гарантиях. Планировалось, что в документе закрепят стандарты региона в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, минимальной заработной платы, обеспечения спортивными объектами. В качестве примера глава области приводил социальный стандарт по образованию - обеспечение доступного всем детям образования и отсутствие второй смены, а также отсутствие очереди в детские сады к 2023 году. Также предполагалось, что закон установит минимальную зарплату в регионе в размере не менее прожиточного минимума плюс 15%.

12-й Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога" в этом году собрал рекордное количество участников - более 650 человек, в их числе - лидеры молодежных сообществ, блогеры, молодых предприниматели. Важнейшими темами форума в этом году станут проведение в России Года Памяти и Славы (75-летия Победы). Организаторами являются Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.