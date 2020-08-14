В Сертолове Ленинградской области началось проектирование транспортно-пересадочного узла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Проектирование транспортно-пересадочного узла (ТПУ) началось в городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области. Инфраструктурный объект планируется разместить на пересечении Индустриальной улицы и действующих железнодорожных путей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В Сертолове будет транспортно-пересадочный узел, началось проектирование. Место уже выбрано - пересечение Индустриальной улицы и существующих железнодорожных путей. В составе узла - небольшой автовокзал, платформа и перехватывающие парковки", - указано в сообщении.

Сроки и стоимость проектирования, а также ожидаемые сроки строительства объекта пока не уточняются.

Помимо строительства ТПУ "Сертолово" правительство Ленинградской области планирует строительство таких инфраструктурных объектов на железнодорожных станциях "Всеволожская", "Мельничный ручей", "Гатчина", "Токсово", "Ивановская" и "Нева". Также местные власти выступают за продление трех линий метро Петербурга с дальнейшей перспективой строительства ТПУ на базе станций в Кудрове, Буграх и Янине с автовокзалами, перехватывающими парковками.

В городе Мурино, также расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, компания "Гатчинапассажиравтотранс" реализует проект ТПУ "Девяткино". Инвестиции в строительство первого этапа объекта составят 237,6 млн рублей. Завершить первый этап работ планируется до 2022 года. По оценкам областного управления по транспорту, ежедневный пассажиропоток будущего объекта составит почти 62 тыс. человек. Проектной документацией предусмотрено строительство подземного и наземных пешеходных переходов, которые обеспечат короткий и безопасный путь к метро для пешехода.