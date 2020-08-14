Жириновский задекларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Думе

МОСКВЫ, 14 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил в 2019 году самый большой доход среди лидеров думских фракций, он задекларировал 22,45 млн рублей. При этом в собственности у главы либерал-демократов оказалась лишь небольшая квартира, хотя ранее он владел несколькими жилыми домами. Об этом свидетельствует информация о доходах и имуществе парламентариев за 2019 год, размещенная в пятницу на сайте Госдумы.

Согласно декларации, доход Жириновского в 2019 году составил 22 млн 450 тыс. рублей. В его собственности - квартира площадью 38,8 кв. метров. Также в безвозмездном пользовании у политика находится квартира площадью 436,3 кв. метра. Лидер ЛДПР владеет машиной Лада 212140 ("Нива").

За 2018 год Жириновский задекларировал значительно меньший доход - 6 млн 761 тыс. рублей. Однако в декларации также были указаны семь жилых домов площадью от 31 до 464 кв. м, а также еще один дом с хозяйственными постройками. Лидер ЛДПР также владел двумя земельными участками площадью 20 482 и 5 255 кв. м, имея в аренде еще два участка. Еще в декларации были обозначены два гаража, хозпостройка, бассейн и навес.

Доходы лидеров других фракций остались примерно на том же уровне, что и в 2018 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2019 году, как и годом ранее, заработал 7,9 млн, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов - 5,5 млн рублей (4,8 млн в 2018 году), а глава справороссов Сергей Миронов - почти 4,3 млн (4,9 млн в 2018 году).

Автопарк этих политиков также почти не изменился. Зюганов владеет кроссовером Volkswagen Touareg, за Мироновым числится только автоприцеп МЗСА 817708. А Неверов в дополнение к своему ВАЗ 21214 "Бронто" приобрел советский внедорожник ГАЗ-69, который выпускался с 1952 по 1973 годы.