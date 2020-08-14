"Норникель" применил дисциплинарные взыскания к руководству "дочки" за разлив в Тухарде

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ ."Норникель" по результатам внутреннего расследования произошедшей 12 июля разгерметизации трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу" (дочерняя компания "Норильского никеля"), применил дисциплинарные взыскания к ответственным сотрудникам. Санкции коснулись, в том числе, руководителя Тухардского отделения "Норильсктрансгаза", говорится в сообщении "Норникеля".

"Разлившееся топливо собрано, все мероприятия по ликвидации разлива предполагается завершить до 15 сентября. К ответственным сотрудникам применены дисциплинарные взыскания. В их числе руководитель Тухардского отделения "Норильсктрансгаза" и его линейные руководители, а также заместитель генерального директора компании, отвечающий за безопасную эксплуатацию", - сказано в сообщении.

Предположительная техническая причина аварии - разрыв старого трубопровода, который был подготовлен к замене, произошедший из-за отсутствия части опорных конструкций. Компания установила, что перекачка авиационного топлива от нефтеналивного причала до резервуара осуществлялась без необходимых распорядительных документов, а также без должного контроля за техническим состоянием со стороны руководства "Норильсктрансгаза".

В "Норникеле" также отметили, что в течение 2019-2020 годов был построен новый трубопровод для замены аварийного. С 1 августа 2020 года он введен в опытно-промышленную эксплуатацию и сейчас работает в режиме пусконаладки.

12 июля произошла разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" в районе поселка Тухард. Топливо попало в безымянный ручей и два озера общей площадью 572 тыс. кв. м, всего разлилось 38 тонн топлива. Позднее Росприроднадзор установил, что размер вреда, причиненного водному объекту в результате разгерметизации трубопровода, составляет около 130 млн рублей.